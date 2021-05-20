Катунь24: Полицейские нашли в пристройке у бийчанина 3 килограмма марихуаны
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Полицейские задержали 54-летнего бийчанина, которого подозревают в хранении наркотиков. В деревянной пристройке возле его дома правоохранители нашли вещество растительного происхождения.
Эксперты-криминалисты выяснили, что это канабис. Общий вес наркотиков составил 3 087 граммов, отметили в региональном управлении МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.