ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Представительница Мексики стала «Мисс Вселенной – 2021»

Горняк22
16 часов Ago

Финал конкурса прошел сегодня ночью с 16 на 17 мая 2021 года во Флориде.

Фото: Rodrigo Varela / Getty Images

Победительницей конкурса красоты стала 26-летняя участница из Мексики Андреа Меса, сообщили организаторы конкурса в аккаунте в Twitter. Андреа стала третьей представительницей своей страны, победившей в этом конкурсе.

Девушка – визажист и модель, активистка, занимается борьбой с гендерным насилием. Свою победу она посвятила своей стране, отметив это на награждении.

В финале конкурса участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики.  Его провели с соблюдением всех необходимых противоковидных мер.
 

Катунь24

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