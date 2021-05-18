Катунь24: Представительница Мексики стала «Мисс Вселенной – 2021»

Финал конкурса прошел сегодня ночью с 16 на 17 мая 2021 года во Флориде.

Фото: Rodrigo Varela / Getty Images

Победительницей конкурса красоты стала 26-летняя участница из Мексики Андреа Меса, сообщили организаторы конкурса в аккаунте в Twitter. Андреа стала третьей представительницей своей страны, победившей в этом конкурсе.

Девушка – визажист и модель, активистка, занимается борьбой с гендерным насилием. Свою победу она посвятила своей стране, отметив это на награждении.

В финале конкурса участвовали представительницы Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики. Его провели с соблюдением всех необходимых противоковидных мер.



Катунь24