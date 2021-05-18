Катунь24: Педагоги Алтайского края первыми в России получили новые права

Регион стал первым в стране, где приняли закон «О статусе педагогического работника».

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Согласно закону теперь педработники вошли в перечень категорий граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. Они смогут обратиться к юристам по вопросам, связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации, сообщает управление юстиции Алтайского края. Соответствующие изменения предусмотрены законом «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае».

Порядок оказания такой помощи, а также перечень документов, подтверждающих отнесение гражданина к указанной категории, определен постановлением правительства Алтайского края «Об обеспечении граждан юридической помощью в Алтайском крае». В ведомстве также организована горячая линия по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в Алтайском крае: 8 (3852) 54-84-50.

Катунь24