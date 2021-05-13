Катунь24: Пьяный дальнобойщик, ехавший из Барнаула, сбил на Урале будку дежурного по железнодорожному переезду

Мужчина получил закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей и ссадины лба.

Фото: Скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

О произошедшем сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Водитель – мужчина, 1966 года рождения, – двигался по автодороге Екатеринбург – Тюмень из Барнаула в Екатеринбург. Как позже пояснил водитель сотрудникам полиции, в какой-то момент он сбился с пути и заехал в город Богданович. По пути мужчина начал засыпать, отвлекся от дороги, из-за чего выехал на сторону встречного движения и наехал на железнодорожный переезд следом за проходящим поездом. После этого водитель наехал на заграждающий барьер и снес будку дежурного.

Водительский стаж перевозчика 33 года. После медицинского освидетельствования полицейские установили, мужчина был пьян (0,838 мг/л). Сейчас в отношении него открыто дело об административном правонарушении.

Мужчина перевозил столы и стулья, которые, по информации «Инцидент Барнаул», после аварии растащили местные жители.

Катунь24