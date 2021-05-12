Катунь24: Почти 450 спортсменов 57 стран зарегистрировались на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Алтайском крае

Об этом сообщил на пресс-конференции сегодня, 11 мая 2021 года, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Фото: Алтайский спорт

На данный момент зарегистрировано 44 участника из 57 стран. Три спортсмена из Эквадора уже прибыли в регион и ждут начала тренировок, уточняет ТАСС. Интерес спортсменов, по мнению министра спорта, вырос после объявления о розыгрыше спортивных лицензий.

«Для нас это очень амбициозно, так как это первые официальные международные соревнования, которые пройдут в Алтайском крае. Ориентировочно очно соревнования увидят не менее 20 тыс. человек за четыре дня: у нас 3 тыс. сидячих мест и 5 тыс. стоячих мест; трансляцию, как мы полагаем, посмотрят более 50 тыс. человек», – отметил Алексей Перфильев.

Катунь24