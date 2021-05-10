Катунь24: Продажу алкоголя ограничили в Барнауле 9 мая

В день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая с 9:00 до 21:00 в Барнауле не будут продавать алкоголь.

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Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк. Руководителям предприятий розничной торговли города рекомендуют не продавать алкоголь и пиво.

Такая мера традиционно вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий.

Катунь24