ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Продажу алкоголя ограничили в Барнауле 9 мая

Горняк22
18 часов Ago

В день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая с 9:00 до 21:00 в Барнауле не будут продавать алкоголь.

Фото: pixabay.com

Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк. Руководителям предприятий розничной торговли города рекомендуют не продавать алкоголь и пиво.

Такая мера традиционно вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий.

Катунь24

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