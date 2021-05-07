Катунь24: Полицейские спасли людей из горящего дома в Новоалтайске

Сотрудники полиции старший лейтенант Алексей Демин, а также старшие сержанты Сергей Тараканов и Алексей Филатов спасли людей на пожаре в Новоалтайске.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Во время ночного патрулирования улиц полицейские увидели дым в частном жилом секторе. Сотрудники патрульно-постовой службы поспешили к месту происшествия и увидели, что в одном из домов загорелась веранда. Выйти из здания было невозможно. Полицейские разбили окно, Сергей Тараканов проник внутрь горящего строения и помог выбраться из него семейной паре, которая проживала в доме, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

От супругов правоохранители узнали, что в доме имеются баллоны со сжиженным газом и они в любой момент могут взорваться. Полицейские оперативно организовали эвакуацию соседей и перекрыли проезжую часть до прибытия сотрудников МЧС.

«Парни умницы, молодцы. Только благодаря им мы остались живы. Побольше бы таких людей. Меня слезы разбирают…» – рассказала спасённая жительница Лариса Винокурова.

В результате мужественных и профессиональных действий полицейских всяческих жертв удалось избежать. Руководство ОМВД России по Новоалтайску приняло решение о поощрении полицейских.

Катунь24