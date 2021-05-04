Катунь24: Проклов день: традиции и приметы на 4 мая

По приметам на 4 мая определяли, каким будет лето. В народном календаре дата получила следующие названия: Прокл, Проклов день, Януарий, Денис, Кондрат.

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Традиции и обычаи

В характеристиках дней в народном календаре постоянно чувствуется биение творческой мысли наших предков и отличное языковое чутье при обязательной практической направленности в форме рекомендаций, советов, побуждений к разнообразным действиям. Поговорки, связанные с эти днем, – прекрасный тому пример:

На Януария зима прошла, а весна ещё впереди.

В Проклов день нечистую силу проклинают.

Имя священномученика Ианнуария, произносимое в форме Януарий, вызвало ассоциацию с названием второго зимнего месяца – январь. Отсюда тема зимы и холода. Но так как за окном уже май, нельзя не упомянуть о весне. Поговорка не только констатирует смену времен года, но и предостерегает, что хоть зима и закончилась, похолодания ещё вполне вероятны, ведь настоящая весна ещё не настала.

Вторая поговорка возникла из-за схожести имени Прокл с глаголом «проклинать». Именно поэтому в этот день было принято проклинать нечистую силу. Делали это старики, выходя за околицу и становясь лицом к западу. Считалось, что этот обряд позволит огородить себя от происков нечисти до конца весны.

В народе верили, что весной пробуждается не только природа, но и различная нечистая сила. Осенью с приходом холодов вся нечисть прячется в норы и берлоги, а весной, набравшись сил, снова возвращается в свои владения. Чтобы задобрить лесных духов, в начале весны было принято отправляться в лес и на полянке оставлять корзинку с угощеньями.

Обращались за помощью и к домовому, прося его защитить от происков злых духов жилище, хозяйственные постройки и скотину. День пробуждения домового – 1 апреля. Накануне вечером возле печки домашнему духу оставляли разные угощения. Чтобы помочь домовому и полностью изгнать нечистую силу, с приходом весны проводили генеральную уборку в доме, мыли окна, чтобы впустить в жилище больше солнечного света.

В этот период крестьяне активно занимались садово-огородными работами. Чтобы в саду и огороде все цвело и плодоносило, читали заговоры на хороший урожай. Предлагаем вам несколько простых ритуалов, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.

В сильную грозу крестьяне выбегали на огород и говорили:

«Илья Пророк,

Я (имя) под дождем промок.

Бороду тебе плету,

Просьбу свою говорю:

Лей больше на огород,

Чтобы у меня был богатый зарод. Аминь».

Во время посадки растений на огород крошили пасхальные яйца, сохраненные специально с этой целью, и приговаривали:

«Матушка-земля, прими подарок от меня.

Дарю тебе красную пасху, прошу, прими мою ласку,

А за это мне дай самый богатый урожай».

Ещё при посадке или на семена читали такой заговор:

«Матушка-луна,

Ты высока и сильна,

Находишься высоко,

Светишь широко,

Видна далеко.

Таким бы сильным и необъятным

Был мой урожай. Аминь».

Приметы и поверья

Черемуха рано зацвела – к теплому и погожему лету. Чем раньше дерево зацветет, тем жарче будет лето. Если на Прокла муравей чистый и сытый, то пшеница будет хорошо родиться. Дождь из высоких туч идет – земля хорошо влагой пропитается. Появился тополиный пух – пора высаживать огурцы. Звезды сильно мерцают, а утром тучи появились – в полдень будет гроза. Много щавеля – зима будет теплой и снежной. На черемухе цвету много – к мокрому лету. Береза раньше клена опушилась – к засушливому лету. Если клен раньше березы опушился, то летом часто будут идти дожди. В голом лесу соловей запел – к неурожаю. День благоприятен для поиска пропавших людей и вещей. Сны с 3 на 4 мая о чем-то предупреждают.

Людям, родившимся 4 мая, следует носить аметист.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24