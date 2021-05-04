Катунь24: Пьяная жительница Новоалтайска ограбила подругу

В полицию обратилась 51-летняя жительница Новоалтайска, и рассказала, что её давняя приятельница похитила у неё планшет с применением насилия.

Фото: pixabay.com

Ущерб от действий злоумышленницы составил более 12 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что они находились с подозреваемой в одной компании. В процессе распития алкоголя между женщинами произошёл конфликт. Подозреваемая причинила подруге телесные повреждения, забрала планшет и скрылась в неизвестном направлении.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции злоумышленница была задержана и дала признательные показания. У неё изъяли планшет и вернули потерпевшей.

Теперь женщине грозит до четырёх лет лишения свободы за совершённое преступление, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Катунь24