Катунь24: Подтопления населённых пунктов фиксируют в Алтайском крае

Паводковая обстановка в Алтайском крае на сегодняшний день остаётся нестабильной. Как сообщает ГУ МЧС по региону, подтопления зафиксированы в трёх муниципальных образованиях, в трёх населённых пунктах.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, ведутся активные подготовительные мероприятия. В Заринске, где уровень воды достаточно высок, оперативно организованы работы по укреплению дамбы по ул. Некрасова.

Мероприятия также провели в барнаульском посёлке Затон. На сегодняшний день на случай прихода воды подготовлено 220 вешек, 356 мостков, подмостей – 60 штук. Завезен и отсыпан грунт – более 1570 кубометров глины и порядка 600 кубометров песка на низменных участках ул. Кольцова и пр. Кольцова. На территории микрорайона создан дополнительный запас материалов для обустройства дамб в период паводка в количестве 3000 кубометров. Подготовлены мешки для устройства гидрозатворов (более 4500 штук). На случай необходимости для размещения населения, пострадавшего при паводке, подготовлено 4 пункта временного размещения на 460 мест.

Для жизнеобеспечения населения попадающего в зону подтопления, определены предприятия торговли, продолжающие работу на подтопляемой территории, механизм поставки необходимых товаров отработан.

На возвышенных местах (ул. Матросская, 94, ул. Водников, 1, ул. Якорная, 8) устраиваются загоны для скота, силами собственников создается запас кормов на период временного содержания животных, организуется охрана. У частных лиц в наличии 277 лодок.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъём уровней воды в реке Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань. В случае ухудшения обстановки будут подтоплены два населённых пункта: Усть-Чарыш и Клепиково. Силы и средства всех служб находятся в готовности к реагированию.

В Бийске в ходе превентивных мероприятий развернут комплект водоналивных дамб (100 метров) по улице Речная.

Катунь24