Катунь24: Про главных персонажей «Союзмультфильма» нарисуют комиксы

Киностудия уже работает над несколькими проектами совместно с российским издательством Вubble Comics. Эта компание создала серию «Майор Гром».

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«Союзмультфильм» и российское издательство Вubble Comics, выпустившее серию популярных комиксов «Майор Гром», работают сразу над несколькими совместными проектами. Партнеры работают над серией комиксов, героями которых могут стать легендарные персонажи классической российской анимации», — рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

По словам главного редактора издательства Bubble Романа Коткова, сценаристы, которые занимаются созданием комиксов с героями «золотой коллекции» внимательно изучают «ДНК» образа каждого персонажа, особенности вселенной, в которой он существует. По мнению авторов, характерные черты персонажа создадут его гармоничное развитие и образ, за которым будет интересно наблюдать читателю.

Помимо этого, в рамках сотрудничества компании готовят выпуск анимационного сериала «Крутиксы», ориентированного на аудиторию от 6 лет. Серия комиксов Bubble «Крутиксы» о приключениях зверей-супергероев выходила в 2017-2018 годах. В ходе совместной работы над мультсериалом вселенная была дополнена новыми героями. Премьера «Крутиксов» состоится осенью 2021 года: как ожидается, она будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia, уточняет ТАСС,

Катунь24