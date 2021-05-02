ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Прямая трансляция Пасхального богослужения в Алтайском крае 2021

Горняк22
8 часов Ago

Прямая трансляция Пасхального богослужения из храма Святого Димитрия Ростовского в Алтайском крае.

 

 

Катунь24

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