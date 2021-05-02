Катунь24: Прямая трансляция Пасхального богослужения в Алтайском крае 2021
Прямая трансляция Пасхального богослужения из храма Святого Димитрия Ростовского в Алтайском крае.
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