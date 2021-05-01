Катунь24: Пенсии, штрафы, выходные: какие нововведения ждут россиян с мая 2021 года?

Изменение также коснутся некоторых уже ранее действовавших законов.

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В России дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими

Помимо праздничных, выходными также будут 4, 5, 6 и 7 мая с сохранением заработной платы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 23 апреля 2021 года.

Все прибывающие в Россию будут обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19

Повторный тест нужно будет сдать в течение пяти дней с момента приезда. При этом между первым и вторым исследованием должно пройти не менее суток.

Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят премии ко Дню победы

По 10 тыс. рублей к празднику получат 33,2 тысячи россиян, принимавших непосредственное участие в войне и проживающих на территории России и стран Прибалтики.

С мая начнут выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии ещё двум категориям пенсионеров

Надбавку получат члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники угольной промышленности. Доплаты установят в индивидуальном порядке с учётом среднемесячного заработка и стажа, а также среднего размера оплаты труда по стране.

Размер доплат будет зависеть от поступивших в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале суммы, необходимой для этих выплат, от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров. Отмечается, что право на доплату имеют те, кто уже не работает по льготным специальностям.

Завершается удалёнка для пожилых людей

Такой формат работы с 1 мая станет не обязательным, а рекомендательным для работающих людей старше 65 лет.

Люди старше 65 лет относятся к группе риска по COVID-19, правила об обязательном переводе их на удаленку действовали в течение года. Теперь решение о режиме работы для пожилых сотрудников будут принимать работодатели, исходя из эпидемиологической обстановки.

С 1 мая 2021 года начнут штрафовать водителей транспорта за принудительную высадку детей, которые не смогли купить билет.

Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для кондукторов — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. К слову, распространяется только на детей, которые находятся в общественном транспорте одни.

Автобусы, перевозящие детей, оснастят навигацией ГЛОНАСС

Информация от спутниковой навигации ГЛОНАСС будет поступать сразу в Роспотребнадзор. Все автобусы, перевозящие группы детей, должны быть оснащены этой аппаратурой с 31 мая 2021 года.

Водителей автомобилей будут штрафовать за переезд через железнодорожные пути

Штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев будут назначать за пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, остановку и стоянку на переезде, а также за проезд через нерегулируемый переезд при приближении поезда.

До того нарушители получали штраф в 1 тыс. рублей. За другие нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличится с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Упрощение налогового вычета

С 21 мая 2021 года граждане России смогут оформлять вычет из налога на доходы физических лиц по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам автоматически.

Для оформления вычета нужно будет только заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС, без дополнительного сбора документов и заполнения формы 3-НДФЛ. Срок проверки сократится до 3 месяцев, срок возврата средств на банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней.

Рост цен на сахар

С 31 мая заканчивается срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар. Эти соглашения заключили в декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети на фоне резкого роста цен на основные продукты питания.

В 2020 году цены на сахар выросли на 64,54%. Это произошло из-за сокращения более чем на 20 процентов (до 5,8 миллиона тонн) площадей под свеклой и неблагоприятных погодных условий. По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году ситуация нормализуется, так как площади под свеклой увеличатся на 15 процентов.

Изменение цен на бензин

Минфин и Минэнерго сделали совместное заявление о том, что они согласовали параметры демпфера, его механизм будет изменен с 1 мая. Законопроект с соответствующими поправками в Налоговый кодекс внесён на рассмотрение в правительство. Ведомства решили изменить демпфер из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. В итоге объём компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям вырастет.

Специалисты министерств считают, что это позволит улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и будет способствовать сохранению динамики цен на АЗС в пределах годовой инфляции.

Подготовлено по материалам «Известий», «РИА Новости».

Катунь24