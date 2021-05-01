Катунь24: При благоустройстве Мизюлинской рощи учтут пожелания барнаульцев

В Барнауле прошло выездное совещание, на котором обсудили вопросы благоустройства Мизюлинской рощи.

Фото: «Вечерний Барнаул» Embedded video for При благоустройстве Мизюлинской рощи учтут пожелания барнаульцев

В нем приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков, главный инженер проектов проектного института «Алтайгражданпроект» Дмитрий Ударцев, представители подрядной организации ООО «СК Город», жители домов, расположенных рядом с Мизюлинской рощей.

В ходе совещания обсудили вопросы, которые волнуют жителей, и те изменения, которые они предлагают внести в проект благоустройства зеленой зоны. Среди наиболее частых обращений горожан – максимально сохранить деревья и зеленые насаждения, заменить часть декоративных элементов (перголы), вместо одной из детских площадок оборудовать площадку для выгула собак, на некоторых участках заменить плитку асфальтобетонным покрытием. Все эти предложения вынесут на обсуждение и в ближайшее время примут решение.

Участники совещания осмотрели местность и сопоставили ее территорию с проектом. В результате выезда комиссия отметила деревья, которые были единогласно признаны подлежащими сносу. Это аварийные и представляющие опасность для посетителей рощи деревья, а также поросль, которая подлежит санитарной вырезке. Там, где насаждения пересекаются с пешеходными дорожками, по возможности маршруты будут перенесены, чтобы таким образом сохранить здоровые деревья.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, главной задачей на сегодня является максимально учесть все пожелания жителей и сделать рощу такой, какой ее хотят видеть сами барнаульцы:

— Диалог с жителями продолжается, сегодня мы пригласили горожан, чтобы на месте обсудить все детали будущего благоустройства. Самый частый вопрос касается зеленых насаждений, также сегодня высказаны предложения по корректировке пешеходных маршрутов, по видам их покрытия, по обустройству площадки для выгула животных. Сейчас необходимо в сжатые сроки внести все коррективы в проектную документацию, чтобы подрядчик мог приступить к реализации проекта. Именно жители голосовали за эту территорию, поэтому мы должны сделать ее комфортной согласно их запросам.

Вадим Щербаков, представитель инициативной группы:

— Я признателен, что городская администрация обратила внимание на нашу обеспокоенность тем, чтобы сохранить Мизюлинскую рощу именно как уникальный природный объект. Первоначальный проект будем обсуждать, с учетом высказанных предложений. В составе общественной группы будем дальше работать над тем, чтобы наши просьбы были учтены.

Как рассказал депутат БГД, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов, решено создать из числа жителей инициативную группу, в которую войдут жители каждого из близлежащих домов: спортсмены, пенсионеры, владельцы собак, молодые мамы. Дальнейшее обсуждение изменений, вносимых в проект, будет проходить при участии инициативной группы. Следующую встречу планируется провести после майских праздников.

Напомним, благоустройство Мизюлинской рощи пройдет в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», подрядная организация – ООО «СК Город». Проектом предусмотрено сохранение принципиальной планировочной схемы рощи с добавлением точек притяжения в виде организации центральной площади и детских игровых площадок. Работы планируется завершить согласно контракту до 1 сентября 2021 года.

Катунь24