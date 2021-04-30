Катунь24: Первый рейс из Москвы в Горно-Алтайск встретили водной аркой

В аэропорту Горно-Алтайска торжественно встретили первый в этом туристическом сезоне рейс «Москва — Горно-Алтайск».

Фото: instagram.com/_gorno_altaysk_one

Как сообщает Instagram-аккаунт _gorno_altaysk_one, в Республике Алтай осталось очень мало свободных мест для туристов. Большинство объектов размещения в майские праздники уже забронированы.

На сегодняшний день в среднем отдых в обычном номере на базе отдыха с трёхразовым питанием будет стоить около 7 тысяч рублей в сутки.

Катунь24