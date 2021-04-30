Катунь24: Публикуем программу празднования Дня Победы в Рубцовске в 2021 году

В преддверии праздника в Рубцовске состоится несколько патриотических мероприятий.

Фото: pixabay.com

5 мая

15:00 «Я это видел» – марафон чтения фронтовых писем, Центральная городская библиотека

7 мая

18:00 «Георгиевская ленточка» – акция, открытая площадка, пр. Ленина, 58

8 мая

12:00 «Фильмы и песни Победы» – киноконцертный марафон, виртуальный концертный зал Центральной городской библиотеки

15:00 «Фронтовая бригада» – молодежный агитпробег, улицы города

17:00 «Если ворон в вышине» – спектакль молодежного театра «Экспресс», ДК «Тракторостроитель»

17:00 «Цветы к мемориалу» – народная акция, площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка

9 мая

10:00 «Победа в сердце живет моем» – торжественный митинг, площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка

10:40 «Песни Победы» – концерт муниципального академического хора, здание вокзала станции Рубцовск

11:00 «Остаюсь навеки Ваш…» – документальный фильм на информационном экране, пр. Ленина, 58

13:00 «Никто не забыт и ничто не забыто» – программа-память, сквер Победы

17:00 «Песни победной весны» – концертная программа, городской парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Праздничная площадь

12:30 «Кольцо Победы» – старт легкоатлетического пробега

13:00 «Споемте, друзья!» – хоровой собор

14:00 «За мирное детство – спасибо!» — концерт детских вокальных коллективов

15:00 «Майский вальс» – концерт-открытка творческих коллективов

17:30 «Вижу цель!» – показательные выступления бойцов войсковой части 6720

18:00 «Музыкальный привал» – концерт-настроение

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