ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Публикуем программу празднования Дня Победы в Рубцовске в 2021 году

Горняк22
8 часов Ago

В преддверии праздника в Рубцовске состоится несколько патриотических мероприятий.

Фото: pixabay.com

5 мая

15:00 «Я это видел» – марафон чтения фронтовых писем, Центральная городская библиотека

7 мая

18:00 «Георгиевская ленточка» – акция, открытая площадка, пр. Ленина, 58

8 мая

12:00 «Фильмы и песни Победы» – киноконцертный марафон, виртуальный концертный зал Центральной городской библиотеки
15:00 «Фронтовая бригада» – молодежный агитпробег, улицы города
17:00 «Если ворон в вышине» – спектакль молодежного театра «Экспресс», ДК «Тракторостроитель»
17:00 «Цветы к мемориалу» – народная акция, площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка

9 мая

10:00 «Победа в сердце живет моем» – торжественный митинг, площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка
10:40 «Песни Победы» – концерт муниципального академического хора, здание вокзала станции Рубцовск
11:00 «Остаюсь навеки Ваш…» – документальный фильм на информационном экране, пр. Ленина, 58
13:00 «Никто не забыт и ничто не забыто» – программа-память, сквер Победы
17:00 «Песни победной весны» – концертная программа, городской парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Праздничная площадь

12:30 «Кольцо Победы» – старт легкоатлетического пробега
13:00 «Споемте, друзья!» – хоровой собор
14:00 «За мирное детство – спасибо!» — концерт детских вокальных коллективов
15:00 «Майский вальс» – концерт-открытка творческих коллективов
17:30 «Вижу цель!» – показательные выступления бойцов войсковой части 6720
18:00 «Музыкальный привал» – концерт-настроение

Катунь24

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