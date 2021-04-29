ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Представившаяся старшей по дому женщина похитила деньги у пенсионерки из Рубцовска

Горняк22
16 часов Ago

С заявлением о краже денег в полицию обратилась 72-летняя жительница Рубцовска.

Фото: pixabay.com

В домофон квартиры, в которой живёт пенсионерка, позвонила неизвестная женщина и представилась старшей по дому. Незнакомка пояснила, что было собрание собственников жилья, поэтому для пожилой рубцовчанки имеется важная информация. 

Пенсионерка открыла дверь, и к ней в квартиру зашли две женщины. После непродолжительного посещения гостей женщина обнаружила пропажу 42 500 рублей, которые она хранила в комоде, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности женщин, причастных к совершению хищения.

Катунь24

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