Катунь24: Представившаяся старшей по дому женщина похитила деньги у пенсионерки из Рубцовска

С заявлением о краже денег в полицию обратилась 72-летняя жительница Рубцовска.

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В домофон квартиры, в которой живёт пенсионерка, позвонила неизвестная женщина и представилась старшей по дому. Незнакомка пояснила, что было собрание собственников жилья, поэтому для пожилой рубцовчанки имеется важная информация.

Пенсионерка открыла дверь, и к ней в квартиру зашли две женщины. После непродолжительного посещения гостей женщина обнаружила пропажу 42 500 рублей, которые она хранила в комоде, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности женщин, причастных к совершению хищения.

Катунь24