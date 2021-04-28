Катунь24: Пудов день: традиции и приметы на 28 апреля
По приметам, 28 апреля рябина и калина почки распускают, а пчеловоды из омшаника выносят пчел.
Фото: vsyamagik.ru
В народном календаре дата получила название Пудов день, Пуд, Святой Пуд. Православная церковь 28 апреля почитает апостолов от 70 Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла, вместе с ним проповедовали Слово Божие. Во время пребывания в Риме апостолов Петра и Павла дом Пуда служил церковью. Пуд вместе с Аристархом и Трофимом пострадали за христианскую веру во время гонений при императоре Нероне.
Традиции и обычаи
В этот день пасечники осматривали омшаники и пасеки: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». У наших предков пчела считалась священным насекомым, Божьей угодницей. Верили, что она жалит только грешников. В старину невеста, прежде чем дать согласие на брак, проверяла жениха. Парня ставили под деревом, где гнездились пчелы, и наблюдали за поведением насекомых. Если они не обращали никакого внимания на жениха, то быть свадьбе.
Кроме того, пчелы – чуткие и умные насекомые. Пчеловоды давно заметили влияние погодных условий на поведение пчел:
- Если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь.
- Насекомые в ульях сидят и в поле не летят – к дождю.
- Пчелы озлобленные и ужалить норовят – к засухе.
- Прячутся в ульи – к ненастью.
- На дальние поля улетают – к хорошей погоде.
С пчелами связаны также некоторые народные поверья и суеверия:
- Пчела возле лица летает – к хорошим новостям, на руку села – к деньгам.
- Насекомое в дом залетело – к удачному дню для всех домочадцев.
- Молния никогда в улей не бьет.
- На пасеке нельзя есть.
- Пчелы под крышей дома гнездятся – девушке ещё долго в девках быть.
- Пчела над головой ребенка кружится – будет успешным.
- Прежде чем пчелиную семью поселить в новый улей, его нужно освятить и на крышу положить немного ладана.
- Увидеть во сне пчелиный рой – к успеху и деньгам.
- Если в сновидении насекомое ужалило – к скандалу и неприятностям.
- Увидеть в царстве Морфея мертвых пчел – к денежным потерям.
Чтобы всегда быть с медом, пасечники над ульями читали специальный заговор:
По мнению наших предков, в Пудов день рябина и калина почки распускают. В старину из этих почек готовили целебные настои.
1 столовую ложку почек калины или рябины залить одним стаканом кипятка, укутать и настаивать в течение двух часов. Настоем несколько раз в день полоскать горло при ангине или принимать вовнутрь по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день при осиплости голоса.
Толкование снов
Сон, увиденный с 27 на 28 апреля, вещий. Исполнится на двадцать четвертый день. Важно и то, что вам приснилось:
- соринка в глаз попала – у вас есть враг;
- слышать звон колокола – к пожару;
- сухари есть – к сплетням;
- брови щипать – к удивлению;
- сидеть в седле – к победе над врагом;
- смотреть в окно поезда – к одиночеству;
- мерзнуть – к проблемам в любви;
- говорящий младенец – у вашего супруга на стороне есть ребенок;
- потоп в доме – к потере покоя;
- срезать цветы – к разочарованию.
Сновидение, приснившееся днем 28 апреля, не сулит опасности. Оно сбудется, но через некоторое время.
Приметы и поверья
- Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.
- Грачи играют – к хорошей погоде.
- Днем жарко, ночью прохладно – к теплому и солнечному дню.
- Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь.
- По оврагам земля замерзла – к плохому урожаю.
- Заря красного цвета – к ветру и дождю.
- Чтобы не накликать на себя несчастье, в этот день нельзя допоздна работать.
Людям, родившимся 28 апреля, следует носить циркон и бирюзу.
По материалам сайта vsyamagik.ru