Катунь24: Пудов день: традиции и приметы на 28 апреля

По приметам, 28 апреля рябина и калина почки распускают, а пчеловоды из омшаника выносят пчел.

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В народном календаре дата получила название Пудов день, Пуд, Святой Пуд. Православная церковь 28 апреля почитает апостолов от 70 Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла, вместе с ним проповедовали Слово Божие. Во время пребывания в Риме апостолов Петра и Павла дом Пуда служил церковью. Пуд вместе с Аристархом и Трофимом пострадали за христианскую веру во время гонений при императоре Нероне.

Традиции и обычаи

В этот день пасечники осматривали омшаники и пасеки: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда». У наших предков пчела считалась священным насекомым, Божьей угодницей. Верили, что она жалит только грешников. В старину невеста, прежде чем дать согласие на брак, проверяла жениха. Парня ставили под деревом, где гнездились пчелы, и наблюдали за поведением насекомых. Если они не обращали никакого внимания на жениха, то быть свадьбе.

Кроме того, пчелы – чуткие и умные насекомые. Пчеловоды давно заметили влияние погодных условий на поведение пчел:

Если перед восходом пчелы очень активны, то будет сильный дождь. Насекомые в ульях сидят и в поле не летят – к дождю. Пчелы озлобленные и ужалить норовят – к засухе. Прячутся в ульи – к ненастью. На дальние поля улетают – к хорошей погоде.

С пчелами связаны также некоторые народные поверья и суеверия:

Пчела возле лица летает – к хорошим новостям, на руку села – к деньгам. Насекомое в дом залетело – к удачному дню для всех домочадцев. Молния никогда в улей не бьет. На пасеке нельзя есть. Пчелы под крышей дома гнездятся – девушке ещё долго в девках быть. Пчела над головой ребенка кружится – будет успешным. Прежде чем пчелиную семью поселить в новый улей, его нужно освятить и на крышу положить немного ладана. Увидеть во сне пчелиный рой – к успеху и деньгам. Если в сновидении насекомое ужалило – к скандалу и неприятностям. Увидеть в царстве Морфея мертвых пчел – к денежным потерям.

Чтобы всегда быть с медом, пасечники над ульями читали специальный заговор:

По мнению наших предков, в Пудов день рябина и калина почки распускают. В старину из этих почек готовили целебные настои.

1 столовую ложку почек калины или рябины залить одним стаканом кипятка, укутать и настаивать в течение двух часов. Настоем несколько раз в день полоскать горло при ангине или принимать вовнутрь по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день при осиплости голоса.

Толкование снов

Сон, увиденный с 27 на 28 апреля, вещий. Исполнится на двадцать четвертый день. Важно и то, что вам приснилось:

соринка в глаз попала – у вас есть враг;

слышать звон колокола – к пожару;

сухари есть – к сплетням;

брови щипать – к удивлению;

сидеть в седле – к победе над врагом;

смотреть в окно поезда – к одиночеству;

мерзнуть – к проблемам в любви;

говорящий младенец – у вашего супруга на стороне есть ребенок;

потоп в доме – к потере покоя;

срезать цветы – к разочарованию.

Сновидение, приснившееся днем 28 апреля, не сулит опасности. Оно сбудется, но через некоторое время.

Приметы и поверья

Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье. Грачи играют – к хорошей погоде. Днем жарко, ночью прохладно – к теплому и солнечному дню. Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь. По оврагам земля замерзла – к плохому урожаю. Заря красного цвета – к ветру и дождю. Чтобы не накликать на себя несчастье, в этот день нельзя допоздна работать.

Людям, родившимся 28 апреля, следует носить циркон и бирюзу.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24