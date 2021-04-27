Катунь24: Поисковики передадут медальон и личные вещи родным погибшего в годы войны солдата из Алтайского края

27 апреля 2021 года в Угловском районе состоится церемония передачи солдатского медальона и личных вещей родственникам красноармейца Василия Любивого, который погиб в Новгородской области в марте 1942 года.

Фото: Краевой дворец молодёжи

Василий Андреевич Любивый родился в 1922 году в селе Вишнёвка Рубцовского района Алтайского края. В ряды Красной армии его призвали в 1940 году.

Василий Андреевич был стрелком роты автоматчиков 44 отдельной стрелковой бригады. По информации из донесения о безвозвратных потерях, он был убит в марте 1942 года на территории Ленинградской (сейчас Новгородской) области. Сведения о месте гибели и захоронения отсутствовали.

Как рассказали в пресс-службе Краевого дворца молодёжи, останки нашего земляка были обнаружены 30 ноября 2019 года поисковиком отряда «Память сердца» Михаилом Рыбиным при проведении разведовательно-поисковых работ в районе п. Новосельского Новгородской области. Имя солдата удалось установить по сохранившемуся бланку солдатского медальона.

25 сентября 2020 года Василия Андреевича похоронили вместе с боевыми товарищами в братской могиле на воинском участке кладбища Старой Руссы.

В настоящее время в селе Угловском проживают родная сестра красноармейца Нина Андреевна и её дети, которым поисковики края и передадут реликвии. В день проведения церемонии для жителей Угловского района будет организована работа передвижной выставки поискового движения Алтайского края «Свидетельства далёкой той войны» и фотовыставки «Мгновения поиска», в рамках которых посетители смогут познакомиться с документами, предметами экипировки, фрагментами вооружения и быта военнослужащих Красной армии, привезёнными поисковыми отрядами края с мест сражений в годы Великой Отечественной войны.

Катунь24