Катунь24: Письмо из Алтайского края дошло до адресата спустя 41 год

Странная история произошла в Кемерове. Проходивший службу в Алтайском крае солдат написал письмо своей тёте в Кемерово в 1980 году, но пришло оно лишь в 2021.

Фото: кадр из видео РЕН ТВ

Женщина, которой и положено было получить это письмо, давно переехала и сменила фамилию, а в квартире, указанной в письме, живёт другая семья, рассказывает «РЕН ТВ». Новая хозяйка жилья нашла старое письмо в почтовом ящике, а через несколько часов оно оказалось в руках адресата.

Когда женщина получила почтовую реликвию, она сразу позвонила племяннику. Оба они оказались сильно удивлены.

В «Почте России» проводят внутреннюю проверку по факту запоздалой доставки письма. Они не исключают, что всё это может быть чьей-то шуткой.

Катунь24