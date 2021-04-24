Катунь24: Пьяный сибиряк погиб под колесами поезда

Инцидент произошел вечером 21 апреля 2021 года в районе пункта Сураново на перегоне станций Тайга-2 – Басандайка в Кемеровской области. Смертельные травмы получил 37-летний житель Новосибирской области.

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Как сообщили в Кузбасском ЛУ МВД, машинист заметил человека, который лежал около рельсов. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как стало известно, накануне трагедии погибший распивал алкогольные напитки.

Правоохранители устанавливают все детали.

Катунь24