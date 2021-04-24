Катунь24: Против двух предприятий Алтайского края возбудили уголовные дела о невыплате зарплаты сотрудникам

Дела возбуждены против ООО «Алтай-Сдобри» и ООО «СПТК-Кондитер».

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По данным регионального Следкома, в период с октября по декабрь 2020 года руководитель «Алтай-Сдобри» не выплатил заработную плату 16 сотрудникам предприятия, производившим хлебобулочные и кондитерские изделия. Задолженность составила не менее 773 тысяч рублей.

В «СПТК-Кондитер» зарплату не выплачивали 8 сотрудникам с октября по декабрь 2020 года. Они занимались изготовлением кондитерских изделий длительного хранения. Задолженность перед работниками составила не менее 518 тысяч рублей.

В организациях и по месту жительства подозреваемых проведены обыски и изъята документация, а также изъяты товарно-материальные ценности, на которые планируется наложение ареста в случае штрафа. Расследование уголовных дел продолжается.

Катунь24