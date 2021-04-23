Катунь24: Председатель краевого отделения РГО Ирина Архипова: Поручения президента в сфере экологии помогут сохранить природные богатства Алтайского края

21 апреля президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием.

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Отдельный блок глава государства посвятил вопросам охраны окружающей среды. В частности, он поставил задачу снизить выбросы парниковых газов в России, чтобы в предстоящие 30 лет они были меньше, чем в Евросоюзе. Кроме того, президент поторопил с принятием закона о финансовой ответственности предприятий, загрязняющих окружающую среду.

«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счет природы — убери за собой», — сказал Владимир Путин.

Председатель Алтайского краевого отделения Русского географического общества Ирина Архипова отмечает, это важное и своевременное поручение, в том числе для Алтайского края.

«Наш регион относится к относительно экологически благополучным, однако нарушения все равно фиксируются. Так, были и есть вопросы к золотодобывающим предприятиям, которые не провели своевременную рекультивацию, в том числе на территории национального парка «Салаир». Новый закон четко обозначит сферы ответственности и поможет не допустить проблем впредь», — поясняет эксперт.

Она также отметила, в послании сочетаются акценты на соблюдении экологических норм и важности экономического развития. Это может быть сигналом для формирования разумного природопользования, когда сочетаются интересы промышленников, следование экологическим нормам, правовой и общественный контроль.

«Загрязнитель платит»: это не только кнут, но и своего рода стимул к развитию. Неслучайно Владимир Путин подчеркнул, что это должно стимулировать развитие экономики замкнутого цикла. Это важно для всей страны, в частности для Алтайского края, где проблема утилизации твердых бытовых и промышленных отходов по-прежнему актуальна. Уверена, это скажется и на сохранении природных богатств Алтая, которыми мы по праву гордимся: уникальных ленточных боров, степных озер и предгорных районов», — резюмировала председатель Алтайского краевого отделения РГО Ирина Архипова.

Катунь24