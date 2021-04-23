Катунь24: Пенсии для части россиян решили начислять автоматически

В России планируют ввести автоматическое назначение пенсий для инвалидов. Им больше не потребуется оформлять заявления.

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«Согласно новым правилам, после внесения данных в федеральный реестр инвалидов, они автоматически будут направляться в Пенсионный фонд. На рассмотрение будет уходить около пяти дней, после чего человеку придет извещение о назначении пенсии», — сообщает «Парламентская газета».

Также инвалидам будут автоматически предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости.

Законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Катунь24