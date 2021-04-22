Катунь24: Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию

Как и в прошлом году, значительная часть программных заявлений главы государства касалась внутренней политики и поддержки населения страны. Особенно после сложного 2020 года, омрачённого пандемией.

Фото: kremlin.ru Embedded video for Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию

На оглашении послания присутствовали представители Алтайского края: сенаторы, депутаты Государственной Думы и губернатор Виктор Томенко. Главным приоритетом государственной политики президент назвал народосбережение. Этой цели подчинены большинство анонсированных мер. Уже летом правительство должно подготовить комплексную систему поддержки семей с детьми. Так, с 1 июля детям от 8 до 16 лет из неполных семей назначат ежемесячную выплату – в среднем по стране она составит более 5,5 тысячи рублей. Беременные женщины с низким уровнем дохода будут получать в среднем около 6 тысяч 350 рублей поддержки. С этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет должен оплачиваться в размере 100 % от заработка, вне зависимости от трудового стажа женщины. Ещё одна форма поддержки ориентирована на подготовку детей к школе. Семьи получат в этом году по 10 тысяч рублей на ребёнка.

«Президент особое внимание уделил поддержке различных социально незащищённых категорий населения. Решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса. И в сфере занятости, и в сфере подъёма, восстановления экономики. Очень много инициатив прозвучало. Все они лягут в основу наших дальнейших планов и наших решений. И мы приступим к их реализации», — сказал Виктор Томенко, губернатор Алтайского края.

Президент также анонсировал новый инструмент поддержки и развитие целых субъектов Федерации – инфраструктурные кредиты – они рассчитаны на срок 15 лет при ставке не более 3 % годовых. До 2023 года регионы получат не менее 500 миллиардов рублей. В наиболее выгодном положении окажутся регионы, чей внешний долг минимален, и Алтайский край в их числе.

Важной темой для Алтайского края остаётся и газификация. В регионе более 40 % населения проживает в сельской местности. Во многих территориях альтернативы печному отоплению просто нет. А если газ в село и проведён – подключить его могут единицы – каждый метр трубы обходится очень дорого. Но Владимир Путин чётко сформулировал задачу – платить за подведение газа до границы земельного участка жители не должны.

«Для меня очень важно звучала тема газификации. Для районов, составляющих мой округ, это важно. Инициатива «Единой России» поддержана арезидентом о том, чтобы «Газпром» и его структуры должны бесплатно подводить газ до границы земельных участков. Это облегчит затраты людей на газификацию», — отметил Даниил Бессарабов, депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Большое внимание президент уделил и теме туризма. До конца года в стране продлят действие программы кешбека – она позволяет вернуть до 20% от стоимости путешествия по России. Это должно способствовать росту внутреннего туризма. Для Алтайского края, как региона с развитой туристической отраслью – предусмотрены и другие форматы поддержки развития.

В Барнауле на площадке Общероссийского Народного фронта состоялось обсуждение тезисов послания президента. Среди прочего местные депутаты и общественники отметили ориентацию на решение внутренних задач. Инфраструктурные кредиты актуальны для развития всех территорий, в том числе краевой столицы.

Катунь24