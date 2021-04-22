Катунь24: Председатель АКЗС Александр Романенко рассказал, какие социальные и экономические решения стали самими важными для Алтайского края

Президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием к Федеральному собранию. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания смотрели трансляцию обращения главы государства из Парламентского центра.

Фото: АКЗС Embedded video for Председатель АКЗС Александр Романенко рассказал, какие социальные и экономические решения стали самими важными для Алтайского края

«В самом начале послания глава государства отметил, что в прошлом году мы все пережили абсолютную неопределенность, не имея анализа, что будет завтра. Здравоохранение Российской Федерации выдержало этот пандемический удар благодаря труду всего медицинского сообщества, благородному подвигу медицинских работников, слаженной работе федеральных и региональных органов власти. Владимир Владимирович поручил и правительству, и регионам держать на контроле вопросы вакцинации от коронавируса, поскольку это единственный путь, которым можно побороть эпидемию.

Важнейшая задача, которая встает теперь перед государством – восстановление здоровья граждан. Поэтому было дано поручение в ближайшее время закупить для регионов современное диагностическое оборудование, автомобили скорой помощи. Большие ресурсы будут направлены на возмещение затрат граждан на санаторно-курортное лечение. Родителям возместят до 50 % стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь.

Пандемия обострила демографическую ситуацию. Президент назвал ее чрезвычайной. Сейчас создают семьи, принимают решение завести детей те, кто родился в кризисные 90-е годы. Поэтому нужны дополнительные меры для восстановления демографических процессов — поддержки семей с детьми, неполных семей, кроме того, будут производиться дополнительные выплаты беременным. Важное для семей решение — разовая выплата в 10 тысяч рублей всем школьникам Российской Федерации. Сбережение населения — это главный посыл, который стал лейтмотивом послания.

Отдельно Владимир Владимирович остановился на развитии регионов. Для Алтайского края, территории, которая на протяжении многих лет ведет взвешенную финансовую политику, важно, что мы в приоритетном порядке сможем воспользоваться средствами на развитие инфраструктурных проектов. Это кредитные ресурсы, которые будут выдаваться под небольшой процент, со сроком погашения 15 лет. Это достаточно выгодные заемные ресурсы. Нам надо срочно определиться, что это будут за проекты: дорожное строительство, крупные объекты социальной инфраструктуры, транспортные объекты, аэродромная сеть. Воспользоваться этим правом Алтайскому краю необходимо.

Еще один аспект, касающийся Алтайского края, — это вопросы газификации. С таким предложением к президенту накануне обратилась партия «Единая Россия». Эти же темы мы поднимали недавно в АКЗС. Речь идет об увеличении ассигнований для подвода газа к домовладениям. Президент сегодня четко обозначил это направление, и я думаю, что в ближайшее время решение о бесплатном подведении газопроводов до домовладений будет принято. Это большое подспорье. Если добавить к этому региональные мероприятия, которые мы, я надеюсь, примем в отношении малоимущих граждан, мы сможем существенно увеличить число домов, подключаемых к газоснабжению в Алтайском крае в ближайшие годы», — отметил Александр Романенко.