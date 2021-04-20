Катунь24: По требованию Барнаульской транспортной прокуратуры два образовательных учреждения обеспечили фильтрацию доступного учащимся интернет-контента

Катунь24: По требованию Барнаульской транспортной прокуратуры два образовательных учреждения обеспечили фильтрацию доступного учащимся интернет-контента20.04.2021
Барнаульской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения поднадзорными образовательными учреждениями требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Фото: pixabay.com
Установлено, что вопреки требованиям закона филиалом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» в городе Новоалтайске, а также КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» не была ограничена возможность доступа студентов к интернет-ресурсам, содержащим потенциально опасную для здоровья и развития несовершеннолетних информацию.
В этой связи прокуратурой руководителям образовательных учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых обеспечена надлежащая работа системы внутренней контент-фильтрации информации, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.