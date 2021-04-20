Катунь24: Прокуратура проверит лифт барнаульской многоэтажки, в котором упавшее зеркало едва не поранило девочку

Катунь24: Прокуратура проверит лифт барнаульской многоэтажки, в котором упавшее зеркало едва не поранило девочку20.04.2021
Напомним, инцидент произошел по адресу: проезд Северный Власихинский, 92.
Фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте «barnaul.insta»
Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь прокуратура проверит организацию, обслуживающую лифты в этом доме. Проведение проверки продолжается.
Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как ребенок заходит в лифт и начинает смотреть в зеркало. Как только двери открываются и ребенок выходит из кабины, висевшее рядом зеркало падает и вдребезги разбивается. Девочка не пострадала.
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