Катунь24: Прокуратура проверит лифт барнаульской многоэтажки, в котором упавшее зеркало едва не поранило девочку

Напомним, инцидент произошел по адресу: проезд Северный Власихинский, 92.

Фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте «barnaul.insta»

Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь прокуратура проверит организацию, обслуживающую лифты в этом доме. Проведение проверки продолжается.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как ребенок заходит в лифт и начинает смотреть в зеркало. Как только двери открываются и ребенок выходит из кабины, висевшее рядом зеркало падает и вдребезги разбивается. Девочка не пострадала.



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Катунь24