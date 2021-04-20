Катунь24: Прокуратура проверит лифт барнаульской многоэтажки, в котором упавшее зеркало едва не поранило девочку

Катунь24: Прокуратура проверит лифт барнаульской многоэтажки, в котором упавшее зеркало едва не поранило девочку

20.04.2021 0 Автор Горняк22

Напомним, инцидент произошел по адресу: проезд Северный Власихинский, 92.

Фото: скриншот из видео в инстаграм-аккаунте «barnaul.insta»

Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь прокуратура проверит организацию, обслуживающую лифты в этом доме. Проведение проверки продолжается.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как ребенок заходит в лифт и начинает смотреть в зеркало. Как только двери открываются и ребенок выходит из кабины, висевшее рядом зеркало падает и вдребезги разбивается. Девочка не пострадала.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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