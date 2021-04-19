Катунь24: Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Рубцовске

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Рубцовска, подозреваемого в хранении наркотического вещества синтетического происхождения.

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Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские в районе дома по улице Сельмашской при личном досмотре у гражданина 1996 года рождения обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе, изъятое вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон массой один грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Катунь24