Катунь24: Пасха 2021: традиции и история главного православного праздника

В этом году верующие отметят главный христианский праздник Пасху, или Воскресение Христово, 2 мая.

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Пасху празднуют в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи – Песах.

В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

До праздника Вознесения, который отмечают на 40-й день после Пасхи, православные встречают друг друга приветствием: «Христос воскресе!» В ответ принято говорить: «Воистину воскресе!»

Символами Пасхи являются куличи, крашеные яйца и творожная пасха. Сдоба выражает заботу Господа о людях, его сострадание и милосердие.

Пасхальное яйцо – символ новой жизни. Как считают верующие, скорлупа яйца символизирует Гроб Господень, а внутренности – новую жизнь, которую даровал Христос верующим.

На Пасху христиане ходят друг к другу в гости, дарят подарки, в храмах звонят колокола в знак Воскресения Христова.

Великий пост у православных продлится с 15 марта по 1 мая.

Катунь24