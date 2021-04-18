Катунь24: Почему чек после покупки лучше забрать с собой? Рассказывает юрист

Оказывается, чеками могут воспользоваться мошенники, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Фото: pixabay.com

По словам юриста, злоумышленники снимают защитные магниты с товаров, указанных в вашем чеке, чтобы вынести их из торговой точки, а в качестве доказательства предъявляют чек охране, если у нее появляются подозрения.

«Дальнейшая схема тоже имеет несколько вариантов: если вещь была оплачена картой, краденный товар перепродают, а если наличными – просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги», — пояснил специалист.

Также мошенники могут украсть персональные данные через чек, в котором указаны имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты, с помощью которой совершались покупки. С помощью этой информации аферисты смогут отправить письма от имени банка и попытаться украсть ваши средства.

«Используя указанные данные, мошенник может отыскать владельца карты в социальных сетях и выяснить его номер телефона», — цитирует Редина РИА Новости.

Катунь24