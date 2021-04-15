Катунь24: Путин: Власти должны получать не «причесанные», а объективные данные о проблемах россиян

Как сообщает ТАСС, об этом президент России заявил во вторник во время посещения координационного центра правительства РФ в комплексе гостиницы «Украина» в Москве.

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«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — сказал Путин.

Президент назвал новый координационный центр кабмина «современным инструментом управления».

«Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства», — отметил Путин.

Президент указал на важность правильного и полезного использования собранной информации. По его словам, необходимо, чтобы «реально нужная информация <…> поступала в соответствующие информационные блоки и была бы использована для организации работы, принятия решений и корректировки этих решений».

Работу центра президенту показал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заверил, что кабмин работает именно в таком ключе. По его словам, данные поступают через портал госуслуг, запускаются центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень.

«То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения», — сказал председатель правительства.

Путин еще раз подчеркнул, что такая информация «должна быть объективной, своевременной и полной, нужно организовать эту работу».

Катунь24