Катунь24: Партия «Новые люди» поддержит киберспортсменов и проект по переработке вторсырья в Барнауле

Поддержка детей с особенностями развития, развитие массового спорта, создание инфраструктуры по переработке мусора – эти направления поддержит партия «Новые люди» на Алтае.

Фото: партия «Новые люди»

Партийцы подвели итоги конкурса «Марафон идей». Его суть заключалась в том, что каждый неравнодушный житель мог выступить с предложениями по улучшению жизни в регионе, городе или посёлке. «Новые люди» собрали эти инициативы, а лучшие поддержали рублём. «Марафон идей» собрал более 15 тысяч заявок со всей России. Из Алтайского края и Республики Алтай поступило 113 предложений, в финал вышли 10.

«Суть «Марафона идей» – собрать идеи неравнодушных жителей. Затем лучшие проекты можно распространить и на другие регионы. Лучшие идеи конкурса войдут в программу партии «Новые люди», а их авторов пригласят в комитеты стать нашими экспертами», – поясняет координатор партии «Новые люди» в СФО Алексей Рвачев.

Призовой фонд «Марафона идей» составил 300 тысяч рублей. Эти деньги жюри решило распределить между тремя лучшими проектами, авторы которых получили по 100 тысяч.

Так, Екатерина Тертешникова с помощью «Новых людей» оборудует специальное место для центра переработки мусора. Сейчас вторсырье принимают в разных точках по всему городу, а это не очень удобно.

«Нам не хватает одной точки, куда можно было бы привезти весь перерабатываемый мусор. Мы оборудуем его с помощью полученных средств», – говорит Екатерина Тертешникова.

Ольга Филимонова из Горно-Алтайска представила на «Марафоне идей» проект по созданию спортивной площадки рядом с компьютерным клубом. В итоге киберспортсмены смогут заниматься как виртуальным, так и реальным спортом. Ольга Филимонова рассказывает, что уже запланированы комбинированные турниры со сдачей норм ГТО.

Третьим победителем «Марафона идей» стала жительница Барнаула Алика Зайцева. Средства от «Новых людей» она направит на развитие программы по адаптации детей с ограниченными возможностями.

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где партия выдвигала свой список. «Новые люди» вошли в Заксобрания Костромской, Новосибирской, Калужской и Рязанской областей, а на выборах в гордуму Томска получили более 15 % голосов избирателей. Сейчас отделения «Новых людей» действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Катунь24