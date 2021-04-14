Катунь24: Полицейский и его супруга помогли соседям выбраться из горящего дома в Алтайском крае

На окнах дома были установлены решетки, потому семья не смогла бы самостоятельно выбраться из горящего дома.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Пожар у соседей заметили сотрудник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Рубцовский» старший прапорщик полиции Владимир Майснер с супругой. Семья полицейского проснулась ночью от шума и треска, доносящихся с улицы. Выглянув в окно, супруги увидели, что горит соседний дом.

Когда они выбежали на помощь соседям, огнём уже были полностью охвачены крыша, часть дома и входная дверь. Владимир Майснер услышал крики о помощи и увидел в окне двоих малолетних детей и взрослых. На окнах были установлены металлические решётки, поэтому выбраться самостоятельно пострадавшие не могли. В это время мимо проезжал автомобиль, также подоспел ещё один сосед. Бдительные горожане подручными средствами сорвали с окна решётку, вынесли на руках детей 8 и 9 лет и помогли выбраться на улицу их родителям, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пострадавших сопроводили до автомобиля скорой помощи. В то же время соседи вызвали сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание. Во время пожара никто не пострадал. В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением врачей. Взрослым была оказана необходимая медицинская помощь, они переехали к родственникам, дети находятся в больнице.

Катунь24