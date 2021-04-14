Катунь24: Паводок в регионе: спасатели укрепляют дамбы в Краснощёковском районе Алтайского края

На случай осложнения ситуации в готовности находятся 7 пунктов временного размещения для граждан.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

На данный момент на территории Алтайского края в 6 населенных пунктах 6 муниципальных образований (Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, г. Камень-на-Оби) подтоплены 48 приусадебных участков, 1 участок местной автодороги, затруднен проезд к 5 жилым домам. Подтопления жилых домов не зафиксировано.

Подтопления участков зарегистрированы в Краснощековском районе, в селе Усть-Козлуха. В работе на месте задействованы 20 человек, 5 единиц техники, 2 плавсредства, 2 мотопомпы, для мониторинга применяется беспилотная авиация. В Петропавловском районе в селе Зеленый Дол, где также есть подтопления придворовых территорий, дежурят 5 человек, 2 единицы техники, из них от МЧС России 3 человека, 1 единица техники. В Усть-Калманском районе находятся спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.

Силы и средства работают и в других муниципальных образованиях, где есть скопления талой воды или угроза ухудшения обстановки. Задействованы оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, местных пожарно-спасательных гарнизонов. Также на территории края продолжает работать группировка Сибирского спасательного центра (40 человек, 14 единиц техники).

«Сейчас спасатели работают в Петропавловском, Краснощековском, Солтонском районах для мониторинга паводковой обстановки. Так, в Краснощёковском районе новосибирские специалисты организовали постоянный мониторинг паводковой ситуации, провели укрепление насыпных дамб, прибрежной линии на реках Маралиха и Чарыш, отсыпку дамбы в Верх-Камышенке», – сообщают в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю.

Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. В готовности к применению водоналивные дамбы. На базе Главного управления развернут межведомственный штаб, в состав которого входят представители служб и структур. Работает телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-3852-65-82-19.

Катунь24