Катунь24: Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в ближайшие выходные

Катунь24: Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в ближайшие выходные14.04.2021
Площадки будут организованы в пяти районах города 17 апреля 2021 года.
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Как рассказали в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города, широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края.
Товаропроизводители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйца, фрукты и т.д.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
- Железнодорожный район: пр-т Ленина, 71; пр-т Красноармейский, 131;
- Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район: пл. Народная;
- Октябрьский район: пр-т Ленина, 152;
- Центральный район: пр-т Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Пресс-служба городской администрации напоминает, что ограничения по самоизоляции для населения старше 65 лет сняты. Вместе с тем сохраняется требование соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе на ярмарках.