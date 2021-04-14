Катунь24: Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в ближайшие выходные

Площадки будут организованы в пяти районах города 17 апреля 2021 года.

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Как рассказали в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города, широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края.

Товаропроизводители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйца, фрукты и т.д.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район: пр-т Ленина, 71; пр-т Красноармейский, 131;

Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район: пл. Народная;

Октябрьский район: пр-т Ленина, 152;

Центральный район: пр-т Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Пресс-служба городской администрации напоминает, что ограничения по самоизоляции для населения старше 65 лет сняты. Вместе с тем сохраняется требование соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе на ярмарках.

Катунь24