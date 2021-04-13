Катунь24: Представители 70 молочных хозяйств Сибири встретились на уникальном форуме в Барнауле

Встречу специалистов организовала агроэкспертная компания «Мустанг-Сибирь» и производитель кормовых решений «Мустанг Технология Кормления». На форуме, прошедшем 9 апреля 2021 года, участники обсудили способы увеличения надоев, а также поделились положительным опытом круглогодового стойлового содержания скота. Подробности – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Представители 70 молочных хозяйств Сибири встретились на уникальном форуме в Барнауле

«Мировая тенденция известна: содержание должно быть стойловое. Но у нас в крае это применяется мало, поэтому наша задача донести технологии мировые», – отметил Андрей Токарев, руководитель компании «Мустанг-Сибирь».

Министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев подчеркнул: долгое время зависимость от сезона не позволяла подписывать долгосрочные соглашения с молочными комбинатами, а также грамотно наладить ценовую политику. По его мнению, пришло время этот порядок изменить.

«Я знаю ряд хозяйств, я буквально вот порядка четырех хозяйств объехал. Те предприятия, которые имеют более, на сегодняшний день, высокую продуктивность. Те, которые перешли на беспастбищное кормление, они на сегодняшний день заключили круглогодичные договоры с заводами. Потому что у них есть полное понимание, когда и сколько они надоят молока», – рассказал Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства Алтайского края.

К слову, если ещё два года назад лишь у нескольких предприятий края была продуктивность 6 тыс кг на одну фуражную корову, то сейчас такие показатели уже у 50 предприятий. Всё потому, что к процессу кормления скота стали подходить эффективнее.

На форум в Барнауле также прилетели эксперты из Москвы, Казани и Воронежа. Один из них – Вадим Барнев, технический директор компании «Мустанг Технология Кормления». Он рассказал, что приехал поделиться с алтайскими хозяйствами идеями, в том числе и заграничными.

Во время форума сотрудники и руководители предприятий узнали не только способы увеличения надоя, но и прояснили вопросы по бюджетному содержанию скота. Эти знания позволят региональным компаниям выйти на новый уровень.

Катунь24