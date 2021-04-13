Катунь24: По делу о халатности при расселении жильцов поселка в Алтайском крае возбудили уголовное дело

Дело открыли по факту халатности должностных лиц при расселении из аварийного жилья жителей поселка Боровой Бийского района.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В средствах массовой информации 7 апреля 2021 года появилось видеообращение жителей поселка Боровой Бийского района, в котором жильцы аварийного дома сообщили, что администрация муниципального образования предоставила для их переселения помещение, не пригодное для проживания. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи осмотрели аварийное жилье, а также помещения, в которое планируется переселить людей. Сотрудники СК встретились с инициативной группой жильцов.

По данным следствия, в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом в поселке Боровой признан аварийным и подлежащим сносу в марте этого года. Однако он не вошел в перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации программы переселения. При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания.

Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. С жителями аварийного дома будет проведен личный прием, на котором выслушают граждан для установления значимых для следствия обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24