Катунь24: Почти 500 маломобильных жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса

Пункты вакцинации от COVID-19 сегодня работают во всех районах региона. Прививки от коронавируса ставят в 85 медицинских организациях.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Почти 500 маломобильных жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса

Для здорового человека не проблема доехать до райцентра или прийти в мобильный пункт вакцинации. Пенсионерам и инвалидам – сложнее. Чтобы вакцинация была доступна всем, сформированы мобильные бригады центров социального обслуживания. На автомобилях, оборудованных подъёмниками, они доставляют граждан старше 65 лет из отдалённых сёл в поликлиники. Сопровождают от двери квартиры до кабинета врача и обратно.

Каждому, кто получил вакцины от COVID-19, вручают памятный значок. В работе бригадам центров социального обслуживания активно помогают активисты Общероссийского народного фронта и волонтёры акции «Мы вместе».

В регионе работают 150 мобильных бригад для помощи пожилым и маломобильным жителям. С февраля услугами по доставке на вакцинацию воспользовались более 450 человек. Всего в крае вакцину получили более 110 тысяч человек, до сентября защитить своё здоровья от опасного вируса смогут более миллиона человек.

Катунь24