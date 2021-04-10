Катунь24: Поехали: с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Ю. А. Гагарин»

К Международной космической станции отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай, сообщает «Газета.ru».

Фото: Роскосмос

Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 10:42 мск. К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 9 минут и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3,5 часа. Пристыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 14:08 этого же дня.

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю. А. Гагарин», которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. При этом на ракету нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос. На ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос».

Российские космонавты, которые отправились на МКС 9 апреля, будут провожать модуль «Пирс» и встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять — по космическому материаловедению, два – по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.

Катунь24