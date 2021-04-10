Катунь24: Полпред в СФО Сергей Меняйло станет врио главы Северной Осетии

Президент Владимир Путин сменил главу Северной Осетии, предложив занять пост своему полпреду в Сибири Сергею Меняйло. Тот согласился на новую должность.

» Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Кремля.

Также президент подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова.

С Меняйло глава государства пообщался по видеосвязи.

«Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» — сказал Путин. «Я готов к работе», — заверил Меняйло.

В период с апреля 2014 по октябрь 2016 года Сергей Меняйло был губернатором Севастополя, а в июле 2016 года его назначили постпредом президента в Сибирском федеральном округе. Также в августе 2016 года он вошел в Совет безопасности.

Катунь24