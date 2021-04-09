Катунь24: Проект реставрации Дома пионеров в Барнауле согласовали

Алтайохранкультура согласовала научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом пионеров», расположенного на улице Пионеров, 2.

Фото: Алтайохранкультура

Проектная документация предусматривает реставрацию и приспособление для современного использования здания с воссозданием демонтированной части объекта, которая эксплуатировалась ранее как театр юного зрителя со зрительным залом площадью 356 кв. м и воссозданием всего декоративного оформления фасадов и интерьеров в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Катунь24