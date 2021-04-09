Катунь24: По двум трассам Алтайского края временно ограничили движение

Паводковая обстановка на дорогах края находится на контроле регионального Минтранса.

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На автодорогах Калининский – Сибирячиха – Александровка в Солонешенском районе и подъезде к с. Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе отсутствует движение для легкового транспорта из-за резкого подъема уровня воды в реках Ануй и Озернуха.

Также закрыта дорога Алейск – Безголосово – а/д К-13. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.

Водителей просят искать пути объезда этих участков.

Катунь24