Катунь24: Повышенный режим готовности ввели в восьми районах Алтайского края из-за угрозы подтопления

В настоящий момент паводковая обстановка в крае остаётся стабильной, случаев подтопления жилых домов не зарегистрировано.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На реках региона в основном ледостав, уровни воды колеблются, но остаются ниже критических. В Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском и Третьяковском районах главы местных администраций ввели режим повышенной готовности. Это связано с активным снеготаянием, подтоплением территорий талыми водами, прогнозами синоптиков о возможном осложнении ситуации в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъёмом уровня в реке Алей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, при участии сотрудников подразделений МЧС России заранее принимают подготовительные меры. Организованы подворовые обходы, постоянное информирование населения о складывающейся ситуации. По мере необходимости гражданам оказывают помощь, организовывают их перевозку через подтопленные талой водой места. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест.

В целях контроля за развитием паводковой обстановки на территориях, а также своевременного принятия решений по реагированию работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. На сегодняшний день группы, обеспечивающие мониторинг ситуации, находятся в Локтевском, Петропавловском, Краснощёковском районах. В Краснощёково также дежурят специалисты аэромобильной группировки (8 человек, 2 единицы техники), оснащённые комплектом готовых к применению водоналивных дамб.

В населённых пунктах Староалейское и Карпово-2 дежурят группы спасателей Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, оснащённые плавсредствами, мотопомпами для откачивания воды. Остаётся на контроле ситуация в селе Староалейское, где талыми водами изолированы 5 жилых домов, организовано оказание помощи гражданам.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организован сбор и обработка поступающих сведений, проинформированы все задействованные в совместной работе службы и структуры, организован постоянный информационный обмен.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращает внимание жителей края: если ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо следить за информацией в местных СМИ, на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Необходимо принимать к сведению и выполнять все требования местных властей. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 65-82-19.

Катунь24