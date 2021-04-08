Катунь24: Первая подводная экотропа в России появилась на Алтае

Туристам предлагают изучить глубины одного из крупнейших водоемов страны — Телецкого озера.

Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Подводная экотропа располагается на территории Алтайского биосферного заповедника.

В Телецком озере дайверов привлекают чистая вода, большие глубины и необычный рельеф: отвесные стены, подводные каньоны, осыпи из гигантских валунов, остроконечные скалы, отмечает «Экология России».

«Для того чтобы обустроить нашу экологическую тропу, мы подняли некоторые опасные затонувшие объекты и тем самым ликвидировали экологический ущерб для озера. Но на дне все равно осталась еще масса интересного», – рассказал директор заповедника Игорь Калмыков.

Протяженность маршрута составляет около двухсот метров. Он доступен для всех посетителей старше 18 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний к подводному плаванию.

Перед погружением на дайв-станции в селе Яйлю туристы должны будут пройти специальную подготовку, и только после этого можно будет погрузиться на глубину от 5 до 40 метров в сопровождении опытных инструкторов.

Во время подводной прогулки туристы смогут познакомиться с различными природными явлениями. Основная достопримечательность экотропы – затонувший в девяностые годы пирс размером с трехэтажное здание.

Катунь24