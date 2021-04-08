Катунь24: Пункты вакцинации от COVID-19 развернули во всех районах Алтайского края

Прививки от коронавируса ставят в 85 медицинских организациях. Развёрнуты и передвижные пункты для вакцинации жителей отдалённых сёл.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Пункты вакцинации от COVID-19 развернули во всех районах Алтайского края

100 тысяч жителей Алтайского края уже прошли вакцинацию от COVID-19. Но чтобы эта процедура была доступна не только жителям крупных городов и райцентров, но и жителям маленьких сёл, организована работа мобильных пунктов вакцинации.

Посёлок Лесная Поляна находится от районного центра в 23 километрах. Немного, но без собственного автомобиля добираться туда, чтобы получить вакцину, многим неудобно. Особенно пенсионерам. Поэтому в посёлок по заявкам жителей и прибыл мобильный пункт. Пожилые люди идут на вакцинацию наиболее активно.

Население посёлка невелико – всего 197 человек старше 18 лет. Некоторые уже вакцинировались в Первомайской центральной районной больнице. Сегодня на вакцинацию записались ещё несколько десятков человек. Итого почти треть жителей Лесной Поляны уже получили вакцину от коронавируса. В необходимости вакцинироваться местные не сомневаются, обслуживанием в мобильном пункте довольны.

В понедельник на оперативном совещании губернатор Виктор Томенко подчеркнул, вся необходимая инфраструктура для вакцинирования в регионе развёрнута. Всего уже более 105 тысяч жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса. Это 10 % от запланированного объёма. Значительная часть вакцинированных – люди старшего поколения.

Всего в Алтайский край уже поступило 135 тысяч доз вакцины. До сентября в регионе планируют вакцинировать больше миллиона человек.

Катунь24