Катунь24: Пожарные спасли двух женщин и маленького ребенка из горящего дома в Заринске

Возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Целинной.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные, прибывшие на место, увидели, что из окна квартиры на втором этаже вырываются клубы дыма. На обратной стороне дома из окна квартиры, расположенной по соседству с той, где произошло возгорание, люди звали на помощь. Как удалось выяснить позже, именно они оказались заблокированными в задымленном помещении и вызвали пожарную охрану.

Спасатели начали эвакуировать людей и тушить пожар. Очаг возгорания удалось быстро найти и ликвидировать в считаные минуты. На месте пожара обнаружили погибшего хозяина квартиры. На полную ликвидацию последствий пожара потребовалось чуть менее получаса, отметили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Причину и обстоятельства случившегося установят специалисты.

Катунь24