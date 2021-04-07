Катунь24: Появился новый метод диагностики коронавируса

Учёные британского Университета Суррея предложили определять изменения, вызванные COVID-19, с помощью мазка с кожи. Об этом сообщает sm.news со ссылкой на The Lancet-EClinicalMedicine.

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Сейчас существует два основных способа определения COVID-19 – антигенные тесты и молекулярные тесты. Первые обнаруживают белки вируса, вторые – генетический материал вируса. При этом у каждого способа есть свои недостатки: молекулярные тесты требуют продолжительного анализа, а антигенные менее точны.

Ученые Университета Суррея предложили брать мазок с кожи человека и исследовать секрецию кожного жира.

«Отбор пробы кожного жира покажет, что вирус делает с заболевшим», – говорит Мэтт Спик, ведущий автор исследования.

В исследовании уже приняли участие 67 госпитализированных добровольцев. У них взяли мазок со спины. Выяснено, что уровень некоторых липидов ниже у участников, у которых был положительный тест на COVID-19. Разработчики считают, что этот метод может быть добавлен в список для определения заболевания.

Катунь24