Катунь24: Почти треть россиян готовы полететь в космос

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди россиян и выяснил, кто мечтает о полёте в космос.

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Как оказалось, примерить скафандр хотели бы 31 % россиян, а не хотели бы — 57 %. Мужчины при этом хотят стать космонавтами чаще женщин — 38 % против 24 %.

Чем выше доход опрошенных, тем чаще они мечтают о звездах: среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц полететь в космос хотели бы 25 %, а среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей уже 36 %. Желание своими глазами увидеть Землю с орбиты зависит и от возраста опрошенных: 35 % среди россиян моложе 34 лет и 22 % среди россиян от 45 лет.

Чаще всех о полёте в космос мечтают программисты и инженерно-технические работники (по 46 %), аналитики (45 %), менеджеры по закупкам (44 %), квалифицированные рабочие (38 %) и системные администраторы (37 %), реже всех — медсёстры (14 %), юристы и HR-менеджеры (по 23 %), операторы call-центра, менеджеры по логистике и водители (по 24 %).

Катунь24