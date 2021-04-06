Катунь24: Психолог рассказал о пользе негативных эмоций

Огорчения и обиды способны принести человеку пользу, но лишь в тех случаях, когда к ним правильно относишься. Об этом рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

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В интервью радио Sputnik психолог пояснила, что любой человек вне зависимости от возраста и социального положения испытывает негативные эмоции. Но не стоит находить в этих эмоциях исключительно зло: вырасти, созреть и избавиться от инфантилизма человеку во многом помогают именно отрицательные эмоции.

«Любые страдания, переживания и огорчения — это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймём, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. <…> Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют», — отметила психолог.

Со временем человек учится управлять негативными эмоциями. Но погружаться в них надолго психолог не рекомендует, иначе несчастье может стать концепцией жизни.

«Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться», — подчеркнула специалист.

Поэтому не смотря ни на что, надо стремиться делать свою жизнь счастливой, подытожила психолог.

Катунь24